«Se a conversa não me interessa, vou-me embora»: Bruna começa já a rejeitar colegas?

No Especial do Secret Story - Casa dos Segredos 9, após a desistência de Fábio Daniel, os concorrentes têm de voltar às nomeações, isto porque os votos do desistente deixaram de ser válidos. No meio da ronda de nomeações, Bruna é acusada por outras concorrentes de não interagir com as mesmas e de sair das conversas por achar as mesmas "sem interesse". Raquel e Liliana são as concorrentes que vão "contra" Bruna. A confusão instala-se.

