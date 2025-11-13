«Se a Inês gosta de mim... é pelo que sou e não pelo que tenho»: Dylan revela tudo sobre o segredo

No Última Hora do Secret Story 9, Inês acaba de acertar no segredo do Dylan: «Os meus pais são milionários». Veja todas as reações! Depois, Dylan conta toda a história por trás do seu segredo e menciona Inês.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18
