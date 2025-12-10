«Se eu estivesse do lado oposto do Leandro, eu não aguentava...»: Marisa fala do amigo e surpreende

No Extra do Secret Story 9, vemos as imagens do pós discussão entre Ana e Pedro Jorge devido à liderança de Leandro. Quem a ouve e fala com ela é Marisa e Inês. Depois, Marisa diz algo nunca antes visto sobre o amigo Leandro. A seguir, vemos umas imagens de Leandro a falar com Pedro Jorge no jardim e Liliana a tentar "meter-se" constantemente na conversa, num ato de provocação. Os dois concorrentes tentam ignorá-la ao máximo.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

