«Se eu não quero cozinhar para aquelas quatro pessoas, pronto!»: Liliana 'passa-se' com Ana

No Secret Story 9, os berros instalam-se na casa entre Ana e Liliana. E o motivo? É sobre o almoço. Quem se "junta à festa" e fica do lado de Liliana é Leandro, Marisa Susana e Pedro Jorge. Os cinco protagonizam a primeira discussão do dia na cozinha.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

