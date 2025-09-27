«Se eu tivesse uma irmã a fazer o que ela anda a fazer...»: Dylan é implacável com Liliana

No Secret Story 9, Dylan comenta as atitudes de Liliana, visto que esta tem um namorado cá fora, e é implacável com a concorrente. Sobre Liliana e Fábio, o concorrente ainda vai mais longe: "Eles só existem os dois aqui dentro".
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:
CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
