«Se eu tivesse uma namorada assim (...) que vergonha alheia»: Dylan 'rasga' concorrente

No Diário do Secret Story 9, No alpendre, Dylan, Bruno, Inês e Ana criticam Fábio e Liliana nas costas até que a concorrente aparece. Quando Dylan diz que Ana Cristina e Ana são muito parecidas, Liliana comenta que a diferença é que Ana Cristina admitiu que é maldosa já Ana não. Está dado o mote para mais um bate boca entre Liliana e Ana sobre ser ou não maldosa. A discussão escala quando Ana acusa Liliana de ter jogado com Fábio.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

