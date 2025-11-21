«Se for uma Liliana, a casa vai a baixo»: Ana teme possível liderança da concorrente

No Secret Story 9, Pedro teve a missão secreta de fazer só escolhas erradas durante a liderança, o que gerou o caos na casa. Liliana foi eleita a sub-chefe das limpezas, mas recusou-se a fazer comida para todos. Marisa e Ana acabaram por discutir sobre este assunto.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
Acompanhe ao minuto tudo o que se passa na casa mais vigiada do País