«Se fosse ao contrário, não teria entrado»: Zé faz confissão sobre a entrada da noiva Liliana

No Última Hora do Secret Story 9, Zé comenta os últimos acontecimentos da casa, principalmente aqueles que envolvem a noiva, Liliana. O concorrente, que ficou à porta da casa depois de pedir a companheira em casamento, confessa que, se a escolha para entrar tivesse sido ao contrário, ele não entraria. Veja tudo.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!