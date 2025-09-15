“Se lhe provocou vergonha alheia, então vai tê-la durante muito tempo”: Fábio Daniel responde a críticas

No Secret Story 9, após as apresentações, a Voz confrontou Lídia por ter dito “que vergonha alheia” durante a gala. A concorrente explicou que o comentário se devia à reação de Fábio Daniel às nomeações. O colega não deixou passar e respondeu: “Se lhe provocou vergonha alheia, então vai tê-la durante muito tempo”, defendendo que é natural não gostar de ser nomeado e que nunca ficará calado quando discordar. Lidia conclui, admitindo que o colega quer limitar os sonhos dos outros.