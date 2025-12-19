«Sê sincera: Tu estás farta de mim, não estás?»: Fábio ameaça carregar no botão e ir embora

No Secret Story 9, Momentos antes do Especial, Liliana e Fábio voltam a desentender-se. Fábio acusa a namorada de criar discussões insinuando que também joga com ele. O concorrente admite estar cansado e considera que Liliana já está farta dele. Já Liliana acha que Fábio não a trata como sua namorada, mas sim como outra qualquer. Fábio não gosta de ser acusado de lhe falar mal e levanta a voz o que faz com que Liliana abandone a conversa. Já sozinho, Fábio lamenta-se dizendo “se acham que o jogo por si só é complicado, agora acrescentem namorar com ela”.
