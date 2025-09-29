Secret Story: Imagens na íntegra da discussão explosiva entre Leandro, Marisa e Fábio

No Secret Story 9, o clima ficou altamente tenso na casa, depois de Marisa e Leandro se envolverem numa forte discussão que acabou com os dois colegas de costas voltadas. Dirigindo-se ao quarto com raiva, Leandro expulsa Marisa do quarto, colocando as suas malas para fora. Marisa avisa-o para não voltar a mexer nas suas coisas e Fábio intervém, para defender a colega. A situação intensificou-se e Fábio teve de ser agarrado.