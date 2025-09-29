No Secret Story 9, o clima ficou altamente tenso na casa, depois de Marisa e Leandro se envolverem numa forte discussão que acabou com os dois colegas de costas voltadas. Dirigindo-se ao quarto com raiva, Leandro expulsa Marisa do quarto, colocando as suas malas para fora. Marisa avisa-o para não voltar a mexer nas suas coisas e Fábio intervém, para defender a colega. A situação intensificou-se e Fábio teve de ser agarrado.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Secret Story: Imagens na íntegra da discussão explosiva entre Leandro, Marisa e Fábio
- Há 2h e 24min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
03:42
Secret Story: Imagens na íntegra da discussão explosiva entre Leandro, Marisa e Fábio
Há 2h e 24min
04:35
Quem está em perigo? Descubra o leque de nomeados da semana
Há 1h e 38min
03:27
Liliana revela decisão polémica: «Terei de me afastar definitivamente»
Há 1h e 44min
03:25
Fábio coloca-se na posição de Liliana: «Eu não teria vindo»
Há 1h e 49min
02:55
«O vosso julgamento a mim não me diz nada»: Liliana responde a críticas do grupo
Há 1h e 53min
02:55
Cristina Ferreira mete concorrente entre a espada e a parede: «É amor, Fábio?»
Há 1h e 53min
02:25
Bruno Simão não tem dúvidas: «Isto que se está a passar aqui é uma traição»
Há 1h e 56min
11:13
Primeira ronda de nomeações da noite gera tensão na casa
Há 2h e 1min
02:59
Marisa implacável com Leandro: «Ele está-se a revelar»
Há 2h e 12min
01:58
Tensão na casa! Leandro acusa Fábio de «intimidação»
Há 2h e 17min
00:57
Leandro sobre a tensão que viveu com Fábio: «Mostrou a sua natureza aqui. (…) É agressivo»
Há 2h e 30min
03:29
Liliana 'lança farpa' a concorrente: «Há pessoas que não têm arcaboiço para estar aqui a aguentar isto»
Há 2h e 58min
02:36
Bruna fica em pânico e em lágrimas com provocações de Liliana
Há 3h e 38min
04:06
Pedro Jorge não resiste e defende a mulher Marisa dos 'ataques' de Joana
Há 3h e 53min
04:06
Joana e Pedro Jorge entram em discussão: «Falar nas costas diz muito sobre as pessoas»
Há 3h e 53min
09:26
Ana irrita-se com Pedro Jorge e ele acaba pensativo
Ontem às 20:29
05:45
Na cama com Fábio, Liliana desespera pela entrada de Zé, mas reage: «Eu não vou conseguir afastar-me»
Ontem às 20:07
02:09
"Gugu dada" e "presta-se a cada papel": Bruna e Dylan 'rasgam' Liliana
Ontem às 19:50
05:01
Leandro implacável com Vera: «Oh filha, quando tu falares certo, as galinhas têm dentes»
Ontem às 19:37
05:28
Leandro 'debaixo de fogo' após ataques de vários concorrentes: «É um ditador»
Ontem às 19:32
05:39
Última Hora: Cinco concorrentes são surpreendidos por nova pista
Ontem às 19:23
05:20
As imagens mais tensas da cadeira quente! Dylan num frente a frente com Liliana
Ontem às 18:50
04:02
Nova discussão com Marisa Susana no intervalo da gala: «Aqui ninguém me manda calar»
Ontem às 18:44
05:22
As imagens da gala que não viu: Dylan revoltado com atitude de Leandro
Ontem às 18:32
04:53
Bruno Simão arrasa Fábio e Liliana no intervalo da gala: «Ele se fosse homem...»
Ontem às 18:21
01:15
Pára tudo! Mariana pensa ter descoberto o segredo da Bruna
Ontem às 17:53
01:24
Vera arrasa Ana: «Tem medo de mostrar quem realmente é»
Ontem às 17:41
04:15
Leandro irritado com os colegas: «Eu é que devia estar ali»
Ontem às 17:39
03:15
Leandro passado: «Não chega de provocações por hoje!?»
Ontem às 17:34
09:11
Marisa Susana e Ana em discussão: «Tu é que ficas incomodada com a minha presença»
Ontem às 17:31
02:55
Leandro magoado com os colegas por não ser eleito chefe das limpezas: «Estou revoltado»
Ontem às 17:31
06:51
Bruno Simão: «Não me entra na cabeça ser liderado pelo Leandro»
Ontem às 17:00
02:32
«Como é que eu vou fazer isto a alguém com quem estou há 4 anos?»: O 'desespero' de Liliana perante Fábio
Ontem às 16:50
07:04
Cada vez mais próximos, Fábio declara-se a Liliana: «Entreguei-me a ti»
Ontem às 16:35
02:56
«Tens atração por mim ou algum sentimento?» Fábio quer respostas de Liliana
Ontem às 16:28
01:50
«Sempre gozei as pessoas que entravam aqui com namorado e agora...»: Liliana faz confissão
Ontem às 16:12
01:55
Sandro 'empurra' Liliana para os braços de Fábio e fala nas entrelinhas sobre Zé
Ontem às 16:06
06:31
Novas pistas levantam suspeitas na casa
Ontem às 15:59
02:08
Enquanto todos estão na piscina, duas pistas surgem na casa... mas ninguém vê
Ontem às 15:58
05:12
Bruno Simão admite: «Vou ter de tentar pregar uma rasteira ao Sandro»
Ontem às 15:57
03:15
Quem Vera beijaria na casa? Resposta deixa Lídia surpreendida
Ontem às 15:56
01:53
Vera repete momento viral com discurso: «A minha presença é notada por mim mesma»
Ontem às 15:55
01:52
Dylan confronta Liliana por causa de nomeações: «Não percebi essa história...»
Ontem às 15:53
06:44
Depois de Leandro tentar expulsar Marisa do quarto, Pedro fica a rir
Ontem às 15:52
04:36
Exaltado, Fábio faz frente a Leandro para defender Marisa e tem de ser agarrado pelos colegas
Ontem às 15:39
04:36
Última Hora! Fábio e Leandro quase se pegam durante uma discussão
Ontem às 15:39
04:36
Leandro expulsa Marisa do quarto! Concorrente reage: «Não voltas a mexer nas minhas malas».
Ontem às 15:38
04:33
Alta tensão! Depois de forte discussão, Marisa e Leandro acabam de costas voltadas
Ontem às 15:34
03:28
Joana faz comunicado aos colegas e ameaça: «Vou às malas»
Ontem às 14:04
04:16
Raquel arrasa Liliana: «É tão religiosa, mas é uma boa cobrinha»
Ontem às 13:39
09:51
Lídia pica Ana Cristina: «Tu achas que é tudo para ti»
Ontem às 13:32
05:55
Emocionada, Marisa agarra-se a Fábio: «Gosto muito de ti»
Ontem às 13:04
04:38
Lídia enervada na cozinha: «Ainda dizem que eu é que não faço nenhum»
Ontem às 12:57
05:31
Liliana em confronto com Leandro: «O que eu falei de ti foi...»
Ontem às 12:48
04:02
Bruno Simão critica Liliana: «A traição já está ali»
Ontem às 12:39
08:59
Liliana confessa: «Fiz questão de dizer que tenho namorado... e foi o meu maior erro»
Ontem às 12:31
02:29
Bruna passada com Sandro: «Provocações gratuitas, já lhe tinha pedido!»
Ontem às 12:02
02:26
Desolada, Bruna chora desalmadamente por causa do queijo: «Isto é para me testarem»
Ontem às 11:58
05:25
Sandro quer ser igual a Bruno? Ana Cristina acusa-o de ciúmes: «Queres imitar, não és tu»
Ontem às 11:55
01:19
Vera atribui «nojo» a Leandro: «É falso, é cínico...»
Ontem às 11:41
01:07
Ciumeira? Fábio agradece «palavras de amor» de Marisa e Pedro Jorge tem reação impagável
Ontem às 11:38