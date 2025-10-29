Segredo à vista? Nova pista no plasma dispara teorias entre concorrentes

No Secret Story 9, uma nova pista no plasma deixou os concorrentes a especular: “Dei à ciência o que o destino ainda não escreveu, em troca de um nome que não é meu.” Liliana e Mariana acreditam que a frase se refere a uma mudança de sexo e suspeitam da Bruna, enquanto Pedro acha que pode estar ligada a uma doença. Alguns concorrentes também olham para Ana, questionando a sua forma de andar e a dificuldade em perceber instruções. Mais tarde, no quarto rosa, Marisa admite a Marisa Susana e Pedro que associa a pista mais à Mariana do que à Bruna.
A noite anterior foi marcada pelo momento inédito e tenso entre Bruno Simão e Marisa Susana. Marisa Susana e Bruno entraram em confronto por causa de uma taça de farinha. Em causa está uma taça com farinha que Marisa Susana queria usar para fazer pão, mas Bruno não deixou porque alega que a farinha é do seu grupo. O clima aqueceu! Após esse momento carregado de tensão, Marisa Susana acabou em lágrimas e foi reconfortada pelos amigos. No quarto azul, Liliana reparou no braço de Marisa Susana e fez um comentário. Cá fora, já só rodeada de Marisa e Leandro, Marisa Susana desabafou e reagiu ao momento carregado de tensão que viveu com Bruno Simão.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18