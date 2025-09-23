Segredo de Mariana quase a ser descoberto? Há quem desconfie da concorrente

No Secret Story 9, uma nova pista entrou na casa e Sandro, Raquel e Dylan desconfiam que corresponda ao segredo de Mariana. A pista consistia numa balança e os concorrentes têm a teoria que o segredo da colega tenha a ver com perda de peso.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

