Ao Minuto

18:48
Dylan e Rui não poupam críticas a Bruno e Leandro - Big Brother
04:15

Dylan e Rui não poupam críticas a Bruno e Leandro

18:43
«A soja vem dos excrementos da vaca»: Será que a missão foi bem sucedida? - Big Brother
06:45

«A soja vem dos excrementos da vaca»: Será que a missão foi bem sucedida?

18:43
Dylan em conversa com Vera e Inês sobre Fábio - Big Brother
02:59

Dylan em conversa com Vera e Inês sobre Fábio

18:29
Macumba e bruxaria leva os concorrentes ao limite: «Por amor de deus» - Big Brother
04:44

Macumba e bruxaria leva os concorrentes ao limite: «Por amor de deus»

18:18
Ciúmes à vista? Vera confronta Fábio e o assunto é Liliana - Big Brother
02:27

Ciúmes à vista? Vera confronta Fábio e o assunto é Liliana

18:10
Segredo revelado? Fábio e Vera já se conheciam cá fora e falam sem parar de Liliana - Big Brother
02:51

Segredo revelado? Fábio e Vera já se conheciam cá fora e falam sem parar de Liliana

17:59
Fábio e Vera mais próximos! Inês confronta: «Porque é que estão tão amiguinhos hoje?» - Big Brother
12:05

Fábio e Vera mais próximos! Inês confronta: «Porque é que estão tão amiguinhos hoje?»

17:35
Liliana para Lídia: «Não achas que o Fábio se está a enterrar?» - Big Brother
08:42

Liliana para Lídia: «Não achas que o Fábio se está a enterrar?»

17:17
Ciúme no ar? Vera admite que ficaria chateada com Fábio, se este fosse mesmo namorado de Liliana - Big Brother
11:56

Ciúme no ar? Vera admite que ficaria chateada com Fábio, se este fosse mesmo namorado de Liliana

16:16
Segredo de Mariana quase a ser descoberto? Há quem desconfie da concorrente - Big Brother
02:17

Segredo de Mariana quase a ser descoberto? Há quem desconfie da concorrente

16:06
Mais próximos que nunca! Pedro faz massagem a Ana, num clima íntimo - Big Brother
07:42

Mais próximos que nunca! Pedro faz massagem a Ana, num clima íntimo

15:56
Vera preocupada com aproximação de Fábio e Liliana: «Acho que te perdeste um bocado» - Big Brother
08:23

Vera preocupada com aproximação de Fábio e Liliana: «Acho que te perdeste um bocado»

15:55
Vera confronta Fábio sobre Liliana! Veja o que o concorrente revelou - Big Brother
04:40

Vera confronta Fábio sobre Liliana! Veja o que o concorrente revelou

15:43
Leandro é frontal com Liliana: «Eu vi intimidade entre ti e o Fábio, sim» - Big Brother
01:13

Leandro é frontal com Liliana: «Eu vi intimidade entre ti e o Fábio, sim»

15:33
«Aqui, vou-me divertir ao máximo»: Alvo de acusações, Liliana fala do noivo Zé - Big Brother
01:13

«Aqui, vou-me divertir ao máximo»: Alvo de acusações, Liliana fala do noivo Zé

15:06
Os quatro 'alcoviteiros' partem ao 'ataque' a Leandro: «Se fosse para expulsar, ele saía já» - Big Brother
02:38

Os quatro 'alcoviteiros' partem ao 'ataque' a Leandro: «Se fosse para expulsar, ele saía já»

14:15
Pedro fala do seu passado amoroso à frente de Marisa e é confrontado: «Ainda pensas nela?» - Big Brother
01:21

Pedro fala do seu passado amoroso à frente de Marisa e é confrontado: «Ainda pensas nela?»

12:51
Sandro é questionado por algo da casa, mas a resposta só envolve Cristiano Ronaldo - Big Brother
02:00

Sandro é questionado por algo da casa, mas a resposta só envolve Cristiano Ronaldo

12:34
Exclusivo: Burlado e roubado pela ex-namorada, este concorrente tentou colocar termo à vida - Big Brother
04:01

Exclusivo: Burlado e roubado pela ex-namorada, este concorrente tentou colocar termo à vida

12:23
Fábio emociona-se a responder a Marisa Susana e fala dos traumas de infância - Big Brother
05:47

Fábio emociona-se a responder a Marisa Susana e fala dos traumas de infância

12:22
Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'» - Big Brother

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

12:09
«Estas pessoas cá dentro não têm absolutamente valor nenhum para mim»: Marisa Susana põe tudo em 'pratos limpos' - Big Brother
03:05

«Estas pessoas cá dentro não têm absolutamente valor nenhum para mim»: Marisa Susana põe tudo em 'pratos limpos'

12:04
«Sou muito apaixonada por mim mesma»: Concorrente dá resposta implacável - Big Brother
02:29

«Sou muito apaixonada por mim mesma»: Concorrente dá resposta implacável

11:54
Carina parte ao 'ataque' a Bruna: «Pessoas assim tão ríspidas e secas incomodam-me» - Big Brother
04:56

Carina parte ao 'ataque' a Bruna: «Pessoas assim tão ríspidas e secas incomodam-me»

11:49
Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé» - Big Brother

Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Segredo de Mariana quase a ser descoberto? Há quem desconfie da concorrente

  • Secret Story
  • Há 2h e 52min
Segredo de Mariana quase a ser descoberto? Há quem desconfie da concorrente - Big Brother

No Secret Story 9, uma nova pista entrou na casa e Sandro, Raquel e Dylan desconfiam que corresponda ao segredo de Mariana. A pista consistia numa balança e os concorrentes têm a teoria que o segredo da colega tenha a ver com perda de peso.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país

Temas: Mariana

Vídeos

Dylan e Rui não poupam críticas a Bruno e Leandro
04:15

Dylan e Rui não poupam críticas a Bruno e Leandro

Há 20 min
«A soja vem dos excrementos da vaca»: Será que a missão foi bem sucedida?
06:45

«A soja vem dos excrementos da vaca»: Será que a missão foi bem sucedida?

Há 25 min
Dylan em conversa com Vera e Inês sobre Fábio
02:59

Dylan em conversa com Vera e Inês sobre Fábio

Há 25 min
Macumba e bruxaria leva os concorrentes ao limite: «Por amor de deus»
04:44

Macumba e bruxaria leva os concorrentes ao limite: «Por amor de deus»

Há 39 min
Ciúmes à vista? Vera confronta Fábio e o assunto é Liliana
02:27

Ciúmes à vista? Vera confronta Fábio e o assunto é Liliana

Há 50 min
Segredo revelado? Fábio e Vera já se conheciam cá fora e falam sem parar de Liliana
02:51

Segredo revelado? Fábio e Vera já se conheciam cá fora e falam sem parar de Liliana

Há 58 min
Mais Vídeos

Mais Vistos

Apresentador e ex-concorrente de Reality-shows morre num acidente que está a chocar a Internet

Apresentador e ex-concorrente de Reality-shows morre num acidente que está a chocar a Internet

Hoje às 12:18
Ex-concorrente de realities morre em acidente trágico

Ex-concorrente de realities morre em acidente trágico

Hoje às 12:15
Aos 47 anos, Cristina Ferreira não abdica de fazer isto todos os dias para estar em forma

Aos 47 anos, Cristina Ferreira não abdica de fazer isto todos os dias para estar em forma

21 ago, 09:38
Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Este hábito mudou a vida de Cristina Ferreira para sempre: «Faz-nos viver mais e melhor» 

Ontem às 10:12
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

18 set, 16:18
Ver Mais

Notícias

Insólito: Jéssica Antunes é assaltada no seu próprio casamento e isto é o que se sabe até agora

Insólito: Jéssica Antunes é assaltada no seu próprio casamento e isto é o que se sabe até agora

Há 51 min
Bruno de Carvalho surpreende ao mostrar noite de festa em Ibiza com a filha mais velha

Bruno de Carvalho surpreende ao mostrar noite de festa em Ibiza com a filha mais velha

Há 1h e 50min
Um bolo fácil e delicioso para fazer com os mais pequenos? Filha de Marco Costa mostra como e derrete corações

Um bolo fácil e delicioso para fazer com os mais pequenos? Filha de Marco Costa mostra como e derrete corações

Há 2h e 33min
Após duas perdas gestacionais, Cláudia Nayara enfrenta novo luto

Após duas perdas gestacionais, Cláudia Nayara enfrenta novo luto

Há 2h e 41min
Mudança radical! Jéssica Vieira leva fãs ao rubro com novo visual - Veja o antes e depois

Mudança radical! Jéssica Vieira leva fãs ao rubro com novo visual - Veja o antes e depois

Há 3h e 45min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

Hoje às 12:22
Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

Catarina Miranda ataca Liliana: «Ela vai enrolar-se com o Fábio» e «já não dá para defender o noivo Zé»

Hoje às 11:49
«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera
01:07

«Ele saiu de uma relação difícil. Esta ainda ia ser pior»: Mãe de Dylan implacável com Vera

Hoje às 09:27
«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'
01:07

«A Vera é parecida com a ex dele»: Mãe de Dylan não aprova a 'futura nova'

Hoje às 09:25
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
08:18

Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»

21 set, 23:46
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Insólito: Jéssica Antunes é assaltada no seu próprio casamento e isto é o que se sabe até agora

Insólito: Jéssica Antunes é assaltada no seu próprio casamento e isto é o que se sabe até agora

Há 51 min
Bruno de Carvalho surpreende ao mostrar noite de festa em Ibiza com a filha mais velha

Bruno de Carvalho surpreende ao mostrar noite de festa em Ibiza com a filha mais velha

Há 1h e 50min
Um bolo fácil e delicioso para fazer com os mais pequenos? Filha de Marco Costa mostra como e derrete corações

Um bolo fácil e delicioso para fazer com os mais pequenos? Filha de Marco Costa mostra como e derrete corações

Há 2h e 33min
Após duas perdas gestacionais, Cláudia Nayara enfrenta novo luto

Após duas perdas gestacionais, Cláudia Nayara enfrenta novo luto

Há 2h e 41min
Apresentador e ex-concorrente de Reality-shows morre num acidente que está a chocar a Internet

Apresentador e ex-concorrente de Reality-shows morre num acidente que está a chocar a Internet

Hoje às 12:18
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

Ontem às 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"O pior corte de cabelo da história": Afonso Leitão goza com Catarina Miranda!

"O pior corte de cabelo da história": Afonso Leitão goza com Catarina Miranda!

Agora
Jéssica Antunes assaltada no dia do casamento com Rui Figueiredo: saiba tudo!

Jéssica Antunes assaltada no dia do casamento com Rui Figueiredo: saiba tudo!

Há 1h e 26min
Jéssica Antunes revela o que não correu bem na cerimónia do casamento com Rui Figueiredo: "Não é normal!"

Jéssica Antunes revela o que não correu bem na cerimónia do casamento com Rui Figueiredo: "Não é normal!"

Há 2h e 15min
Jéssica Antunes revela detalhe inédito do casamento: "Optámos pelo ritual das areias e pelo ritual das fitas"

Jéssica Antunes revela detalhe inédito do casamento: "Optámos pelo ritual das areias e pelo ritual das fitas"

Há 2h e 35min
Catarina Miranda e Afonso Leitão fortalecem ligação fora do «Big Brother». E há uma fotografia que comprova tudo

Catarina Miranda e Afonso Leitão fortalecem ligação fora do «Big Brother». E há uma fotografia que comprova tudo

Há 3h e 13min
Ver Mais Outros Sites