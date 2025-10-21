Segredo em risco? Ciúmes falam mais alto e Marisa e Pedro Jorge lançam farpas em 'público'

No Secret Story 9, Pedro Jorge dá opinião sobre a reação de Liliana ao segredo de Fábio. O concorrente considerou que Fábio devia ter protegido mais Liliana e ter estabelecido um limite com Vera. Marisa 'meteu-se' na conversa e aproveitou para lançar farpas ao marido. Veja tudo.
Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19
Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País.