Segredo em risco? Nova pista é revelada e é uma música muito conhecida de José Cid

No Secret Story 9, Lídia e Marisa Susana receberam uma pista crucial para desvendar um dos segredos da casa. A dica surgiu através de um rádio que passou a música de José Cid “Como o macaco gosta de banana”.recorde que, entre os segredos está o enigmático «Tenho bananofobia», que pode agora ganhar novos contornos nas suspeitas dos concorrentes.

Há agora três concorrentes em risco de abandonar a casa. Hoje um deles vai abandonar a Casa dos Segredos, mais ainda pode votar para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07



Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!