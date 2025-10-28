Segredo em risco? Pedro Jorge deixa pista crucial a Liliana

No Secret Story 9, na piscina, Pedro e Liliana conversaram a sós. Liliana disse ter ficado magoada com o voto de Pedro em Fábio, e ele explicou que nunca disse gostar dela, revelando que prefere mulheres mais velhas, até cerca dos 35 anos. Pedro aconselhou-a ainda a não mostrar fragilidades com Fábio, para não dar armas a quem lhe quer mal.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18