No Secret Story 9, ao pequeno almoço Marisa desabafa e afirma que Leandro ficou chateada com a revelação deste segredo.
Segredo revelado: Leandro não perdoa Pedro e Marisa
- Secret Story
- Há 3h e 24min
01:07
Segredo revelado: Leandro não perdoa Pedro e Marisa
Há 3h e 24min
06:35
Pedro explica o porquê dos «nomes especiais» dos filhos e faz revelações sobre os partos
Há 44 min
04:26
Com o segredo revelado, Pedro fala abertamente sobre a vida privada com Leandro
Há 44 min
01:29
Fábio e Liliana trocam bocas: «Estragaste tudo»
Há 1h e 4min
02:08
Aos gritos, Leandro e Liliana não se entendem: «Deixa-te estar caladinha»
Há 1h e 20min
02:46
Pedro e Marisa em conflito por causa do segredo: «Andas a ouvir mal»
Há 1h e 25min
09:00
Leandro lança farpa a Liliana: «É pejorativa a ambição quando vais por caminhos baixos»
Há 1h e 26min
07:27
Liliana e Leandro em picardias: «Não me provoques hoje que vai acabar mal»
Há 1h e 29min
04:45
Imperdível: Leandro mostra-se fortemente desiludido com Pedro e Marisa
Há 2h e 16min
02:20
Sobre Zé e Liliana, Marisa afirma: «Tu queres que se fale no assunto»
Há 2h e 25min
04:45
Ex-relação de Liliana: Discussão instala-se e Fábio defende a namorada
Há 2h e 25min
05:31
Leandro faz monólogo e refere-se a companheiros de casa como: «Esta gente»
Há 2h e 31min
04:30
Pedido de namoro de Fábio a Liliana no centro da polémica: «Não estamos aqui a dormir»
Há 2h e 32min
05:31
Leandro fica de fora do Pequeno Almoço Especial e os concorrentes aproveitam para o rasgar
Há 2h e 40min
06:08
«Há alguém que tem medo de mostrar quem realmente é?»: Eis as respostas que geram discórdia
Há 3h e 4min
02:53
Imperdível: Conheça a tentativa de Pedro e Marisa de salvarem a estratégia de jogo depois de se beijarem à frente dos colegas
Há 3h e 55min
04:00
Marisa não esconde nada de Pedro e Voz deixa um aviso a meio da conversa
Há 3h e 59min
00:42
O "Bom dia" apaixonado de Pedro e Marisa após revelação do segredo
Hoje às 10:31
02:37
Ana chorou "nos braços" de Marisa e esta conta tudo ao marido. O motivo? Pode ter a ver com Pedro
Hoje às 09:53
01:09
«Já revela muito sobre vocês»: Leandro chateia-se com Pedro e Marisa e abandona o quarto
Hoje às 09:45
01:19
«Já temos o quarto só para nós»: Marisa e Pedro estão a sós no quarto
Hoje às 09:42
02:57
«Não viste faltas de respeito do Pedro para a Marisa?«: Liliana "pica" Leandro ao falar de Pedro
Hoje às 09:30
01:40
Primeiro beijo sem medos! Marisa não resiste ao ver Pedro em lágrimas e deita tudo a perder
Hoje às 09:23
01:04
Liliana e Fábio condenam fortemente o modo como Pedro tratou Marisa ao longo da estadia na casa
Hoje às 00:30
04:05
A arder: Liliana não se conforma com mentiras de Fábio
Hoje às 00:30
01:59
Pedro deixa recado a Cristina Ferreira e faz afirmação inédita
Hoje às 00:27
09:49
Segredo revelado: Pedro tenta proteger segredo de Marisa e despoleta ataque de riso entre os colegas
Hoje às 00:25
03:54
«Davam beijinhos às escondidas?»: Pedro e Marisa inundados de perguntas
Hoje às 00:23
02:13
«Não estou bem»: Concorrentes recusam-se a acreditar que Marisa e Pedro tèm uma relação
Hoje às 00:15
00:49
«Custa-me acreditar»: Ana mostra-se incrédula com o segredo de Pedro e Marisa
Hoje às 00:10
01:52
«Querias que eu carregasse em quê, Marisa!?»: Leandro é "pressionado" sobre o segredo e reage
Ontem às 23:41
05:49
A primeira vez que Pedro e Marisa se beijam sem terem medo de serem apanhados
Ontem às 23:40
05:49
«Eu tinha tudo planeado. Eu ia dizer que a (...) era a mãe dos meus filhos»: Pedro "passa-se" com Marisa
Ontem às 23:39
05:49
Primeira discussão do casal com todos a ver? Pedro está fulo com Marisa porque esta... deitou tudo a perder
Ontem às 23:38
01:39
«Arrependeste-te de alguma coisa?»: A pergunta para Pedro que levou a esta confissão
Ontem às 23:37
01:31
«Como é que ela gosta de mim!?»: Ana fala nas massagens e na aproximação inicial a Pedro e menciona Marisa
Ontem às 23:36
02:03
Pedro e Marisa vivem separados?: O segredo rebentou e agora a casa quer saber tudo sobre a vida lá fora
Ontem às 23:35
03:16
Marisa engana Leandro: «O Pedro não sabe qual é o meu segredo». E esta é a reação inacreditável do amigo
Ontem às 23:34
02:51
Marisa tenta despistar colegas: «Não sabem para quem é o coração partido…»
Ontem às 23:33
02:54
Ainda de boca aberta, concorrentes juntam finalmente o puzzle: «Eles passavam horas no quarto azul…»
Ontem às 23:31
03:19
Leandro pronuncia-se sobre segredo revelado de Pedro: «Já foi visto…»
Ontem às 23:28
29:54
Imagens na Integra. Segredo de Pedro é revelado e a casa quase desmaiou de choque
Ontem às 23:09
06:50
Sem dinheiro e proibida de dormir com Pedro. Marisa recebe dura consequência após o beijo que entregou a verdade
Ontem às 22:56
02:37
Eis a real explicação. Foi por isto que Pedro recusou o quarto secreto com Liliana
Ontem às 22:56
05:08
Pedro explica a chorar desentendimento mais forte com Marisa: «Foi um ciúme e arrependo-me…»
Ontem às 22:48
01:08
Pedro fica sem dinheiro e Inês milionária. Eis a explicação
Ontem às 22:48
07:01
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
Ontem às 22:43
02:22
Pedro chora. Marisa dá-lhe um beijo na boca e o choque dos fica estratosférico
Ontem às 22:40
05:42
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
Ontem às 22:21
01:50
Pedro desabafa com Cristina Ferreira após Marisa o beijar na boca à frente de todos: «Estragou tudo»
Ontem às 22:10
02:36
BEIJO NA BOCA. Marisa agarra-se a Pedro e entrega toda a verdade
Ontem às 21:56
01:47
Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro
Ontem às 21:53
04:47
Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre
Ontem às 21:52
02:05
Toca o botão dos segredos e Inês acerta em cheio no segredo de Pedro: «Tenho a mãe dos meus filhos na casa»
Ontem às 21:47
00:49
«O pai dos bebés». O momento em que Inês ficou abesbilica com a verdade de Pedro
Ontem às 19:51
03:07
Leandro será previsível? Marisa antecipa todos os passos do concorrente
Ontem às 19:50
04:30
Pedro furioso com Marisa: «Não quero que me atirem à cara que o carro e a casa não são meus…»
Ontem às 19:46
05:05
Leandro passa a perna a Marisa? Eis as imagens reveladoras
Ontem às 19:40
03:02
Rivais unidas contra Pedro. Ana desabafa com Inês
Ontem às 19:35
01:17
«Foi uma jogadora que me deu jeito»: Marisa Susana expõe ligação polémica com concorrente
Ontem às 19:30
01:45
«O cerco está a apertar»: Marisa e Pedro temem segredos revelados… mas trocam beijos na casa
Ontem às 19:27