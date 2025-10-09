Segredo revelado: O momento em que o segredo de Liliana é finalmente descoberto e deixa todos boquiabertos

No Secret Story 9, o ambiente ficou em suspense quando o segredo de Liliana foi finalmente descoberto. O momento, carregado de tensão e emoção, deixou a concorrente visivelmente nervosa e emocionada, já os colegas em total choque. Marisa foi quem descobriu o segredo.
Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:
ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13
