Segredo revelado? Rui arrisca e revela teoria sobre Vera

No Secret Story 9, Rui mostrou-se rápido e atento ao atender o telefone, garantindo uma oportunidade única: carregar no botão dos segredos sem custo. Sem hesitar, o concorrente decidiu arriscar no segredo de Vera, colocando em jogo a sua estratégia e aumentando a tensão dentro da casa. Rui acredita que Vera tem um filho em comum com um concorrente da casa.