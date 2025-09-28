No Secret Story 9, os concorrentes não pararam de levantar hipóteses e teorias sobre os segredos da casa. O botão dos segredos foi acionado várias vezes, mas, até ao momento, nenhum segredo foi finalmente revelado, mantendo a tensão no máximo.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Segredos à vista? As teorias que agitaram a casa esta semana
- Secret Story
- Há 3h e 14min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
02:25
Segredos à vista? As teorias que agitaram a casa esta semana
Há 3h e 14min
04:48
Carina é confrontada com segredo da amiga fora da casa e esta foi a reação
Há 1h e 58min
26:49
Quem corre risco? Nomeações desta semana deixam a casa em alerta
Há 2h e 4min
04:22
Venceu a prova e garantiu imunidade! Descubra quem conseguiu a vantagem
Há 2h e 27min
01:17
«Não queria estar na pele da terceira pessoa»: Bruna Gomes arrasa 'polémica' que agita a casa
Há 2h e 30min
06:32
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
Há 2h e 41min
02:59
O público votou e decidiu: Este concorrente abandona hoje a casa mais vigiada do País
Há 2h e 49min
05:51
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida
Há 3h e 3min
05:51
Foi revelado mais um segredo. Saiba a quem pertence
Há 3h e 5min
02:45
Vera quer ter filhos com Dylan? A concorrente responde mas é o comentário da Voz que surpreende
Há 3h e 18min
03:01
Segredo revelado? Rui arrisca e revela teoria sobre Vera
Há 3h e 22min
01:03
Bruna Gomes faz discurso sobre Liliana depois de confronto com Zé: «Esta falta de respeito tira-me do sério»
Há 3h e 25min
05:13
Rui carrega no botão dos segredos e deixa a casa em êxtase
Há 3h e 26min
04:54
Missão impossível? Marisa Susana triunfa e garante vantagens
Há 3h e 30min
06:44
«O que ela fez foi pura maldade»: Dylan não poupa Marisa Susana
Há 3h e 41min
02:38
Marisa Susana surpreende: Missão com gelo aqueceu a casa e deixou todos em choque
Há 3h e 49min
02:17
Este é o primeiro salvo da noite. Saiba quem escapou à expulsão
Há 3h e 54min
02:02
Veja a reação de Fábio, depois do confronto de Liliana com o noivo Zé
Há 3h e 56min
05:32
Confiante e determinado, Leandro lança apelo ao público: «Espero que quem me esteja a ver, entenda o que estou aqui a fazer»
Há 3h e 56min
02:01
Liliana toma uma decisão depois de o noivo, Zé, ter estado na casa
Há 3h e 58min
04:04
As palavras que Cristina Ferreira dedicou a Zé, noivo de Liliana, num momento delicado da gala do Secret Story
Ontem às 22:56
06:35
«Ela não soube liderar»: Tensão aumenta durante a gala entre Vera e Ana Cristina
Ontem às 22:52
03:01
Sandro é surpreendido por nomeação direta
Ontem às 22:46
06:34
Quem lidera na casa? Concorrentes elegem protagonistas
Ontem às 22:45
03:03
Pedro desaba em lágrimas no confessionário: «Aqui é muito difícil...»
Ontem às 22:36
02:15
Flávio Furtado sobre polémica de Liliana e Fábio: «Mesmo não querendo julgar, nós vamos julgar»
Ontem às 22:27
24:20
O momento mais intenso de sempre num reality show! O confronto de Liliana e o noivo Zé - As imagens completas
Ontem às 22:20
07:19
Quer terminar a relação? Zé faz desabafo: «Caso contrário já o teria feito (...) acho que é o mais sensato»
Ontem às 22:18
07:19
Zé admite-se chocado com a namorada: «De facto nao a reconheço, nem os pais dela, nem a irmã, nem o avô, que estão devastados»
Ontem às 22:18
02:05
Liliana recebe carta carregada de emoção do noivo, Zé: «Na vida há coisas bem mais valiosas do que 250 mil euros»
Ontem às 22:08
01:48
Explosivo! Liliana desaba em lágrimas ao ver o noivo na casa
Ontem às 22:05
04:19
Em lágrimas no confessionário: Liliana desabafa sem saber que o noivo a ouvia
Ontem às 21:59
01:58
«Tem sido confuso para mim»: Liliana abre o coração com Zé a ouvir tudo ao lado
Ontem às 21:53
02:29
«Esta menina não é de todo a que conheci. É um choque total»: Zé faz desabafo em direto perante o país inteiro
Ontem às 21:49
04:11
«Se eu saísse daqui ele ia virar-se para outras pessoas»: Liliana não poupa Fábio
Ontem às 21:37
02:35
Bruna critica Fábio e aponta “masculinidade frágil”
Ontem às 21:33
02:51
«Isto é vergonhoso»: Dylan não deixa nada por dizer em direto sobre Liliana e Fábio
Ontem às 21:30
02:38
Quem fica e quem sai? Imagens aumentam a tensão entre os concorrentes
Ontem às 21:25
02:34
Nervoso? Eis as primeiras imagens de Zé na casa do Secret Story
Ontem às 21:19
06:57
Fábio quase beijou Liliana? «Já me deu vontade...»
Ontem às 19:12
09:13
Liliana para Fábio: «Parecemos duas crianças»
Ontem às 18:59
06:15
Dylan avisa Fábio: «Tens que ter cuidado com o teu enredo, se os comentadores começam...»
Ontem às 18:39
10:32
Dylan e Rui conversam com Fábio sobre Liliana: «Desculpa lá que te diga...»
Ontem às 18:37
08:30
Dylan preocupado com Fábio: «A vossa relação não é bem vista»
Ontem às 18:03
08:49
A sós na sala, Inês e Vera trocam confidências
Ontem às 02:14
04:21
Papel de ‘vítima’? Liliana volta a ser criticada dentro da casa
Ontem às 01:36
03:59
Ana Cristina não poupa Liliana: «Ela a esta hora já não tem namorado»
Ontem às 01:11
04:57
Liliana fala da pressão dentro da casa: «Aqui massacra-se a pessoa ao máximo»
27 set, 23:27
03:36
«Estou a faltar ao respeito a alguém lá fora»: Liliana abre o coração em conversa com Fábio
27 set, 23:06
10:02
Ana arrasa Lídia: «És uma miúda muito influenciável»
27 set, 22:41
05:53
Joana passa-se, vira costas e abandona discussão com os colegas: «Não vale a pena estar aqui a bater na mesma tecla»
27 set, 22:26
18:30
Caos na hora de jantar por causa de atitudes de Lídia! Saiba o que está a acontecer
27 set, 22:25
08:28
Lídia para Joana: «Falhei contigo, não há desculpa»
27 set, 22:05
05:08
Joana confronta Lídia: «Se tu me mentes à descarada...»
27 set, 22:00
11:18
Concorrentes rasgam Liliana depois de momento delicado: «A Lili é que está mal»
27 set, 21:48
07:15
Liliana no limite com triângulo amoroso? Fábio consola: «Que cara é essa?»
27 set, 21:36
02:14
Grupo de Dylan combina nomações contra grupo de Leandro? Veja o que está a acontecer
27 set, 19:56
03:23
Fábio tem medo que Liliana lhe faça, o que está a fazer ao noivo que tem cá fora
27 set, 19:55
02:45
Francisco Monteiro assiste a momento em direto e critica Liliana: «Consegues sempre fazer pior, parabéns»
27 set, 19:54
01:50
Raquel e Ana Cristina arrasam Vera pelas costas: «Conteúdo zero»
27 set, 19:51
04:55
Concorrentes pregam partida a Marisa Susana e esta reage: «Vão fazer piada com a vizinha»
27 set, 19:40