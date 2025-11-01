Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Segredos em perigo? Marisa descai-se ao pensar que está sozinha com Pedro Jorge

No Secret Story 9, Pedro Jorge estava a lavar os dentes quando Marisa entrou na casa de banho, convencida de que estavam sozinhos. A concorrente aproveitou o momento e disse: «Aproveita e diz que podem trazer as minhas coisas com as tuas». Foi então que Pedro Jorge a alertou de forma rápida: não estavam sozinhos. Veja o momento.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!

  • Secret Story
  • Há 2h e 23min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Alice Alves conta novidades que vão agitar a Casa na Gala deste domingo
02:13

Alice Alves conta novidades que vão agitar a Casa na Gala deste domingo

18:10
Botão dos segredos em dose dupla provoca caos na Casa
02:26

Botão dos segredos em dose dupla provoca caos na Casa

18:03
Momento quente: Pedro Jorge faz massagem a Marisa
01:52

Momento quente: Pedro Jorge faz massagem a Marisa

17:50
Leandro apaixonado por Marisa? Pedro Jorge reage ao comportamento do amigo
02:08

Leandro apaixonado por Marisa? Pedro Jorge reage ao comportamento do amigo

17:45
Desconfiado? Leandro questiona Marisa sobre relação com Pedro: «Eu não entendo…»
03:20

Desconfiado? Leandro questiona Marisa sobre relação com Pedro: «Eu não entendo…»

17:39
De amigos a rivais? Pedro Jorge e Ana pegam-se em forte discussão: «Tem vergonha»
02:57

De amigos a rivais? Pedro Jorge e Ana pegam-se em forte discussão: «Tem vergonha»

17:29
Mais Vídeos

Mais Vistos

Liliana não tem dúvidas: «São um casal verdadeiro»
05:39

Liliana não tem dúvidas: «São um casal verdadeiro»

Hoje às 01:44
Segredos em perigo? Marisa descai-se ao pensar que está sozinha com Pedro Jorge
02:17

Segredos em perigo? Marisa descai-se ao pensar que está sozinha com Pedro Jorge

Há 2h e 23min
Não resistem: Pedro lança-se e dá um valente beijo apaixonado a Marisa
02:49

Não resistem: Pedro lança-se e dá um valente beijo apaixonado a Marisa

Hoje às 12:06
Mariana 'apanha' Marisa e Pedro em momento a dois no quarto
02:25

Mariana 'apanha' Marisa e Pedro em momento a dois no quarto

Hoje às 14:12
Afinal quem eram os três homens misteriosos que levaram Liliana de carro no Brasil? Zé quebra o silêncio e conta tudo

Afinal quem eram os três homens misteriosos que levaram Liliana de carro no Brasil? Zé quebra o silêncio e conta tudo

Ontem às 11:15
Ver Mais

Notícias

Ex-noivo Zé passa o Halloween junto de ex-concorrente e há uma foto que está a dar que falar

Ex-noivo Zé passa o Halloween junto de ex-concorrente e há uma foto que está a dar que falar

Há 36 min
Segredo revelado: Do pequeno almoço ao jantar, descubra as refeições escolhidas por Cristina Ferreira

Segredo revelado: Do pequeno almoço ao jantar, descubra as refeições escolhidas por Cristina Ferreira

Há 2h e 10min
Troca de mensagens tensas. Francisco Monteiro expõe aviso de Nuno Brito: «Um dia pelos estúdios da TVI já vês...»

Troca de mensagens tensas. Francisco Monteiro expõe aviso de Nuno Brito: «Um dia pelos estúdios da TVI já vês...»

Hoje às 11:22
Como é que se «casa sozinho»? Concorrente do Secret Story fê-lo e estas são as imagens inéditas da cerimónia

Como é que se «casa sozinho»? Concorrente do Secret Story fê-lo e estas são as imagens inéditas da cerimónia

Hoje às 11:00
Ela nem sonha. Zé vem a público e defende-se de comentários da ex-noiva Liliana: «Pior coisa que me fez»

Ela nem sonha. Zé vem a público e defende-se de comentários da ex-noiva Liliana: «Pior coisa que me fez»

Hoje às 10:35
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Ex-noivo Zé passa o Halloween junto de ex-concorrente e há uma foto que está a dar que falar

Ex-noivo Zé passa o Halloween junto de ex-concorrente e há uma foto que está a dar que falar

Há 36 min
Segredo revelado: Do pequeno almoço ao jantar, descubra as refeições escolhidas por Cristina Ferreira

Segredo revelado: Do pequeno almoço ao jantar, descubra as refeições escolhidas por Cristina Ferreira

Há 2h e 10min
Troca de mensagens tensas. Francisco Monteiro expõe aviso de Nuno Brito: «Um dia pelos estúdios da TVI já vês...»

Troca de mensagens tensas. Francisco Monteiro expõe aviso de Nuno Brito: «Um dia pelos estúdios da TVI já vês...»

Hoje às 11:22
Ela nem sonha. Zé vem a público e defende-se de comentários da ex-noiva Liliana: «Pior coisa que me fez»

Ela nem sonha. Zé vem a público e defende-se de comentários da ex-noiva Liliana: «Pior coisa que me fez»

Hoje às 10:35
Sem ideias para festa de Halloween em casa? Entre no 'reino de terror' de Teresa Silva e inspire-se

Sem ideias para festa de Halloween em casa? Entre no 'reino de terror' de Teresa Silva e inspire-se

Ontem às 19:37
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Liliana Almeida: "É visto como alguém que só pode estar a preparar um golpe"

Liliana Almeida: "É visto como alguém que só pode estar a preparar um golpe"

Hoje às 13:55
"Um dia pelos estúdios da TVI já vês": Francisco Monteiro revela mensagens de ex-concorrente do "Big Brother"!

"Um dia pelos estúdios da TVI já vês": Francisco Monteiro revela mensagens de ex-concorrente do "Big Brother"!

Hoje às 08:41
Bárbara Parada não cala a revolta: "É um absurdo, não sei onde é que tinha a cabeça"

Bárbara Parada não cala a revolta: "É um absurdo, não sei onde é que tinha a cabeça"

Ontem às 11:04
Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!

Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!

30 out, 14:39
Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

28 out, 16:46
Ver Mais Outros Sites