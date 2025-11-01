Segredos em perigo? Marisa descai-se ao pensar que está sozinha com Pedro Jorge

No Secret Story 9, Pedro Jorge estava a lavar os dentes quando Marisa entrou na casa de banho, convencida de que estavam sozinhos. A concorrente aproveitou o momento e disse: «Aproveita e diz que podem trazer as minhas coisas com as tuas». Foi então que Pedro Jorge a alertou de forma rápida: não estavam sozinhos. Veja o momento.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18