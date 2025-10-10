Segredos revelados ou suposições? Pedro Jorge tem palpites sobre o segredo de Bruno

No Secret Story 9, Pedro Jorge e Joana estiveram à conversa à beira da piscina. Entre palpites e suposições, Pedro revelou as suas apostas sobre os segredos dos colegas e comentou que acredita que Bruno já terá sido vítima de um assalto. Joana ouviu com atenção e mostrou-se curiosa com as deduções do companheiro de casa.

Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:

ANA - 761 20 20 01

ANA CRISTINA - 761 20 20 02

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 12

LÍDIA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!