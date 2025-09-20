Segunda massagem de Pedro a Ana acontece… desta vez na cama

No Secret Story 9, Pedro surpreendeu ao fazer uma massagem a Ana, numa estratégia combinada para que os colegas dessem pela falta deles e acreditassem que existe paixão no ar. Recorde-se que a missão dos dois é precisamente convencer a casa de que estão apaixonados. O que Ana desconhece é que Pedro tem a sua esposa, Marisa, também dentro da casa.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Hoje um deles vai abandonar a Casa dos Segredos, mais ainda pode votar para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!