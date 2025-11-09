Já chegámos ao whatsapp!
«Sei a mulher para a qual me vou ajoelhar»: Fábio defende Liliana perante tudo e todos

Na gala do Secret Story 9, após termos arrancado com uma nomeação direta que calhou a Pedro Jorge, assistimos a mais uma VT com imagens polémicas da semana. Depois, Cristina Ferreira confronta Raquel, Ana Cristina e Bruna por estas terem dito que Liliana "arranja-se muito". As concorrentes chegaram a "gozar" com a mesma e pelo facto de esta ter acordado com uma pestana para cado lado. Em direto, Liliana "passa-se" em discussão acesa com Raquel. As concorrentes terão também acusado Liliana de ser "insegura". Depois, Fábio defende Liliana perante tudo e todos!

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR: 

ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22

  • Secret Story
  • Ontem às 22:24
