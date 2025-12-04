Sem conseguir falar, Leandro chora desalmadamente e Pedro fica muito comovido: «Não quero responder»

No Secret Story 9, o almoço especial do Gangue dos Frescos acaba em lágrimas devido a perguntas difícieis que a Voz propôs que os três respondessem. Sem conseguir falar, Leandro desfaz-se num pranto e é apoiado pelo casal, Pedro e Marisa, que também não contém as emoções. Veja tudo.
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BRUNA – 761 20 20 03
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA – 761 20 20 16
PEDRO – 761 20 20 18