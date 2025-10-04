Sem filtros, Liliana assume: «Eu estou a gostar mesmo de estar com ele»

No Secret Story 9, Liliana abriu o coração a Vera e desabafou sobre a ligação cada vez mais próxima que tem vindo a criar com Fábio. A concorrente confessou estar verdadeiramente interessada no colega, algo que não passou despercebido. Entre risos, Vera foi mais longe e admitiu que Liliana passa mais tempo com Fábio do que ela própria com Dylan.
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
