Sem filtros, Liliana assume: «Eu estou a gostar mesmo de estar com ele»

No Secret Story 9, Liliana abriu o coração a Vera e desabafou sobre a ligação cada vez mais próxima que tem vindo a criar com Fábio. A concorrente confessou estar verdadeiramente interessada no colega, algo que não passou despercebido. Entre risos, Vera foi mais longe e admitiu que Liliana passa mais tempo com Fábio do que ela própria com Dylan.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe,ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.