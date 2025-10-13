Sem filtros, Mariana acusa concorrente de ter sido 'nojenta' e vai mais longe

No Última Hora do Secret Story 9, Durante a gala, Mariana e Vera falam sobre os comentários da Joana e a açoriana atira que a concorrente é “nojenta”. Vera reprova os comentários da Joana, que a condenou por estar a dançar com os concorrentes. Em confessionário, Mariana considera que Joana deve ter “dor de corno”. No jardim, falam da relação da Liliana e do Fábio. Bruno considera que o concorrente é bastante controlador e a maioria dos colegas concorda. Dylan acrescenta que Liliana também o é e Joana atira que Fábio no exterior deve ser tóxico. Por fim, Bruna arrasa a postura do Fábio, que está na casa sempre a referir os seus traumas e depois acaba a chamá-la “cabeça de esfregona”.

Acompanhe ao minuto todas as novidades do Secret Story 9