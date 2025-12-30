Sem filtros! Marisa destrói Liliana: «Desmoronou completamente»

No Secret Story 9, numa dinâmica em que os concorrentes tinham de associar títulos aos colegas. Pedro atribuiu «Autoestima em alta. Adora-se tanto que já não sobra espaço para os outros» a Liliana. Marisa decidiu intervir na discussão e acusar o próprio marido de ser merecedor do título.

Estamos em contagem decrescente para saber quem será o grande vencedor do Secret Story 9. Vote no seu concorrente favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas e ajude-o a vencer:

INÊS 761 20 20 10

LILIANA 761 20 20 14

MARISA 761 20 20 16

PEDRO 761 20 20 18

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9