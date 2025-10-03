Sem filtros, Sandro confessa: «Por minha vontade pessoal, saíria…»

No Secret Story 9, durante o ‘Concilio dos Nomeados’, Sandro aponta motivos pelos quais, Joana deve ser a expulsa da semana. No entanto aponta, que se fosse por sua vontade, seria Pedro o expulso.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

