Sem papas na língua. Ana confronta Bruno: «Foste do 8 para o 80»

No Secret Story 9, Ana decidiu confrontar Bruno sobre a sua mudança de comportamento dentro da casa. A concorrente acusou-o de ter alterado completamente a postura desde as últimas semanas, atirando sem rodeios: «Foste do 8 para o 80». O comentário apanhou Bruno de surpresa e provocou um clima de tensão.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18