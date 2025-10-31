Sem papas na língua. Ana confronta Bruno: «Foste do 8 para o 80»

No Secret Story 9, Ana decidiu confrontar Bruno sobre a sua mudança de comportamento dentro da casa. A concorrente acusou-o de ter alterado completamente a postura desde as últimas semanas, atirando sem rodeios: «Foste do 8 para o 80». O comentário apanhou Bruno de surpresa e provocou um clima de tensão.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!