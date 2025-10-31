Sem papas na língua, Liliana confronta Pedro Jorge: «Fazes para provocar o Fábio?»

No Secret Story 9, Pedro convidou Liliana para um almoço a dois e comentam a forma como Fábio vai reagir. Pedro garante que não tem nenhum interesse amoroso e Liliana confirma que não vê maldade. Na casa, Ana Cristina questiona porque é que Pedro convidou Liliana para almoçar e Fábio contesta que é a concorrente que tem de responder. De volta ao almoço, respondendo a Liliana, Pedro assume que retirava Marisa Susana do “quarteto fantástico”, porque a concorrente provoca e não sabe usar as reações para seu proveito e perde-se, ao contrário de Marisa que é coerente e constante naquilo que faz. Já Liliana, eliminava Marisa, porque apesar de gostar da concorrente, tem atitudes que a deixam de pé atrás. Em confessionário, Fábio põe em causa a confiança que depositou em Liliana.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18