Sem papas na língua. Marisas falam da suposta relação de Pedro Jorge e Ana

No Secret Story 9, os conselhos que a Ana deu ao Pedro na noite anterior continuam a ser tema. As Marias continuam a achar suspeita a relação entre os dois e a Marisa Susana garante que vai descobrir o segredo que os une. Para a Marisa, a Ana aproximou-se do Pedro para ter destaque. O grupo rival, incluindo a Ana, entra na casa animado e a Marisa Susana comenta que não restaram “resíduos” no exterior. Por fim, comentam a repentina aproximação da Ana Cristina à Ana, concluindo que, depois da discussão com o Bruno, a Raquel e a Bruna não apoiaram a Ana Cristina.