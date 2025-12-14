Sem pequeno-almoço, Liliana lança dura farpa a Leandro: «Pensei que eras um homem de palavra»

No Secret Story 9, Liliana questiona Ana e Inês pelo pequeno-almoço que Leandro se comprometeu a fazer às nomeadas. Após saber que o concorrente não tinha servido a refeição, questionou-o de imediato. Leandro aconselhou-a a esperar e Liliana não se conteve: «Eu pensei que eras um homem de palavra».

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9