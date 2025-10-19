Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Sem pudores. Bruna ataca Liliana: «Tem a inteligência de um amendoim (...) cabeça de vento»

No Secret Story 9, após a VT sobre a “ficha tripla”, o ambiente voltou a aquecer na casa. Pedro Jorge apontou Raquel como a “cabecilha” do grupo, mas a concorrente não deixou passar e respondeu que o colega sofre de “dor de cotovelo”. Bruna também se envolveu na discussão e lançou críticas a Liliana, dizendo que ela “tem a inteligência de um amendoim” e é “uma cabeça de vento”.

Vote para salvar o seu concorrente favorito:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNA – 761 20 20 03
JOANA – 761 20 20 11
MARISA SUSANA – 761 20 20 17

Acompanhe tudo ao minuto!

  • Secret Story
  • Há 2h e 2min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Jogo ao rubro: Concorrentes nomeiam em direto e clima aquece na casa
11:58

Jogo ao rubro: Concorrentes nomeiam em direto e clima aquece na casa

00:48
«Sofro de bananofobia»: Está revelado o segredo desta concorrente
01:23

«Sofro de bananofobia»: Está revelado o segredo desta concorrente

00:34
Decisão polémica: Rui nomeado e Fábio imune
12:28

Decisão polémica: Rui nomeado e Fábio imune

00:31
Concorrente abandona a casa e deixa todos em choque. Veja o momento
01:34

Concorrente abandona a casa e deixa todos em choque. Veja o momento

00:11
Emoções à flor da pele: Descubra quem é o concorrente expulso
06:27

Emoções à flor da pele: Descubra quem é o concorrente expulso

00:05
O público decide: duas novas salvações marcam a gala
01:51

O público decide: duas novas salvações marcam a gala

00:03
Mais Vídeos

Mais Vistos

Como nunca a vimos! A meio do filme, Inês passa-se: «Falem alto (…) eu vou ser expulsa desta casa»
06:15

Como nunca a vimos! A meio do filme, Inês passa-se: «Falem alto (…) eu vou ser expulsa desta casa»

Ontem às 00:13
Após alerta de desaparecimento, irmã de Claudio Ramos é encontrada

Após alerta de desaparecimento, irmã de Claudio Ramos é encontrada

Ontem às 18:58
«Vais ser um homem sortudo...»: Após a tensão, Fábio e Liliana entram em troca de provocações íntimas
03:57

«Vais ser um homem sortudo...»: Após a tensão, Fábio e Liliana entram em troca de provocações íntimas

Ontem às 11:03
Segredo revelado: Joana deixa Fábio sem saldo na conta
05:39

Segredo revelado: Joana deixa Fábio sem saldo na conta

Há 3h e 52min
Sorridente, Diogo Bordin surge ao lado de mulher famosa e declara-se: «Uma pessoa incrível»

Sorridente, Diogo Bordin surge ao lado de mulher famosa e declara-se: «Uma pessoa incrível»

18 out, 17:27
Ver Mais

Notícias

O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite

O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite

Há 1h e 15min
Clássico e elegante: O look perfeito de Cristina Ferreira na gala do Secret Story

Clássico e elegante: O look perfeito de Cristina Ferreira na gala do Secret Story

Há 3h e 10min
Secret Story: Joana desvenda segredo de Fábio. E esta foi a reação de Liliana

Secret Story: Joana desvenda segredo de Fábio. E esta foi a reação de Liliana

Há 3h e 38min
Claudio Ramos quebra o silêncio e reage ao reaparecimento da irmã

Claudio Ramos quebra o silêncio e reage ao reaparecimento da irmã

Há 3h e 57min
“Secret Story 9”: a gala desta noite promete virar tudo do avesso — alianças, amores e estratégias à prova

“Secret Story 9”: a gala desta noite promete virar tudo do avesso — alianças, amores e estratégias à prova

Ontem às 19:47
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês

16 out, 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Claudio Ramos quebra o silêncio e reage ao reaparecimento da irmã

Claudio Ramos quebra o silêncio e reage ao reaparecimento da irmã

Há 3h e 57min
Após alerta de desaparecimento, irmã de Claudio Ramos é encontrada

Após alerta de desaparecimento, irmã de Claudio Ramos é encontrada

Ontem às 18:58
Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Vítima de um trágico acidente... é difícil aceitar»

Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Vítima de um trágico acidente... é difícil aceitar»

18 out, 18:17
Afastado da televisão? António Leal e Silva põe um ponto final nos rumores e revela o que se passa

Afastado da televisão? António Leal e Silva põe um ponto final nos rumores e revela o que se passa

18 out, 18:05
Sorridente, Diogo Bordin surge ao lado de mulher famosa e declara-se: «Uma pessoa incrível»

Sorridente, Diogo Bordin surge ao lado de mulher famosa e declara-se: «Uma pessoa incrível»

18 out, 17:27
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após irmã ser localizada, Cláudio Ramos desabafa: "Resta-nos saber..."

Após irmã ser localizada, Cláudio Ramos desabafa: "Resta-nos saber..."

Ontem às 20:27
Ao lado do namorado, Marie anuncia: "A família começa agora"

Ao lado do namorado, Marie anuncia: "A família começa agora"

Ontem às 15:41
Após mudança drástica, Francisco Vale mostra o novo rosto: "Esta metade da cara parece..."

Após mudança drástica, Francisco Vale mostra o novo rosto: "Esta metade da cara parece..."

Ontem às 14:40
20 anos depois, este casal do «Big Brother» resiste ao tempo. E o filho já segue os passos do pai

20 anos depois, este casal do «Big Brother» resiste ao tempo. E o filho já segue os passos do pai

Ontem às 13:14
Após dez anos, António Bravo abre as portas do quarto e revela: "A minha grande aposta"

Após dez anos, António Bravo abre as portas do quarto e revela: "A minha grande aposta"

Ontem às 09:47
Ver Mais Outros Sites