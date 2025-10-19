Sem pudores. Bruna ataca Liliana: «Tem a inteligência de um amendoim (...) cabeça de vento»

No Secret Story 9, após a VT sobre a “ficha tripla”, o ambiente voltou a aquecer na casa. Pedro Jorge apontou Raquel como a “cabecilha” do grupo, mas a concorrente não deixou passar e respondeu que o colega sofre de “dor de cotovelo”. Bruna também se envolveu na discussão e lançou críticas a Liliana, dizendo que ela “tem a inteligência de um amendoim” e é “uma cabeça de vento”.

