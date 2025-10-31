Sem segredos: Liliana partilha com Marisa a revelação de Pedro Jorge sobre a mulher

No Secret Story 9, Liliana não conseguiu guardar para si a confissão que ouviu de Pedro Jorge e decidiu contar tudo a Marisa. A concorrente revelou à amiga que o colega admitiu achar-lhe piada, sem saber que estava, na verdade, a falar da própria mulher. A situação gerou surpresa e risos cúmplices entre as duas, enquanto Liliana confessava estar ainda em choque com o comentário.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18