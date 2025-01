Semana de privações no Desafio Final! Veja as reações dos concorrentes à falta de comida, camas e água quente

No Secret Story - Desafio Final, a Voz informa que esta semana é de privações e por isso os concorrentes não têm acesso a comida, água quente e camas. O choque é visível na cara de todos e o João e o Gabriel entram em ação, escondendo as cápsulas de café. Ao se aperceber, a Rita confronta o João que acusa o Afonso e o Gabriel do furto. A Rita confronta os concorrentes, sem encontrar um culpado. No jardim, o João esconde as cápsulas de café na caixa de correio… Será que alguém as irá encontrar?