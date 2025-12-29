«Sempre foi o pau mandado da Marisa Susana»: Marisa lança provocação e Pedro Jorge acaba isolado e magoado

Liliana comentou o apelo feito por Marisa Susana a Pedro e sugeriu que o boneco que surgiu em estúdio poderia simbolizar o “peluche do amor”. Já no confessionário, Marisa foi mais longe e afirmou que associou o peluche a um cão, recordando que Pedro sempre foi, na sua opinião, o “cão bem-mandado” de Marisa Susana.

Depois destas afirmações, Pedro afastou-se dos colegas e isolou-se no jardim, visivelmente magoado com as palavras de Marisa. O concorrente mostrou-se revoltado e garantiu que não entende como continua a ser visto como o “mau da fita”, apesar de tudo o que tem acontecido na casa.

A decisão está nas suas mãos! Vote já no seu concorrente favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas e ajude-o a vencer:

INÊS - 761 20 20 10

LILIANA - 761 20 20 14

MARISA - 761 20 20 16

PEDRO - 761 20 20 18

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9