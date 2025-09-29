«Sempre gozei as pessoas que entravam aqui com namorado e agora...»: Liliana faz confissão

No Secret Story 9, Sandro está a conversar com Liliana lá fora e, de certa forma, parece estar a ser o "casamenteiro" de serviço ao "empurrar" Liliana para os braços de Fábio. E nas entrelinhas, Sandro fala de Zé, o noivo da concorrente. Depois, Liliana faz uma confissão e diz que Fábio a protege. Sandro diz que está a "proteger" Liliana e Fábio e diz que é o único em quem podem confiar.

A última gala do Secret Story - Casa dos Segredos 9 ficou marcada pela visita inesperada de Zé, o noivo de Liliana, mas a cadeira quente do pós-gala foi igualmente tensa. Liliana continuou no centro das atenções, mas desta vez a contracena foi feita por Dylan, que não deixou nada por dizer àquela que já foi uma grande amiga.

Liliana e Dylan estão cada vez mais afastados. Dylan condena a colega por manter uma relação de proximidade com Fábio tendo namorado cá fora, mas na cadeira quente os ânimos exaltaram-se e o concorrente acabou por se levantar para confrontar a concorrente.

Veja mais:

Acompanhe tudo ao minuto