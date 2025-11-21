«Sentiste-te desamparada»: Liliana expõe mudança radical de Bruna após saída da Ficha Tripla

No Secret Story 9, durante a dinâmica de Caixa dos Mexericos, Bruna foi alvo de um mexerico que a acusa de ter perdido o seu lado mordaz. Quem leu o mexerico foi Liliana que disse que a colega se sentiu desamparada de pois da saída dos restantes membros da Ficha Tripla.
Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17
