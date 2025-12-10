Será o "fim da linha"? Concorrente vai usar Buzz Grátis para desvendar o segredo de Pedro

No Secret Story 9, a Voz anunciou a hora de abrir o calendário de advento do dia 10. Inês foi a selecionada para abrir a porta do calendário. Lá dentro tinha uma uma vantagem no jogo que deixou todos os colegas roídos de inveja. A concorrente conquistou um ‘Buzz Grátis’. Leandro aproveitou para comentar a situação e chega mesmo a dizer: «Lá vai a Ana ficar careca». Ana comentou que Inês vai antes carregar no segredo de Pedro. A concorrente acabou por confirmar. Veja o momento.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9