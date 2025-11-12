Será o fim do 'Gangue dos Frescos'? Leandro irredutível: «Descartaram-no»

No Secret Story 9, o ambiente no grupo autointitulado “Gangue dos Frescos” está longe de ser pacífico. Leandro mostrou-se irredutível após sentir que foi deixado de lado pelos seus aliados. Dylan afirmou que Leandro foi “descartado” e que muitos dentro do grupo apenas se aproximam por interesse.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

