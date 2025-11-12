Já chegámos ao whatsapp!
Será o fim do 'Gangue dos Frescos'? Leandro irredutível: «Descartaram-no»

No Secret Story 9, o ambiente no grupo autointitulado “Gangue dos Frescos” está longe de ser pacífico. Leandro mostrou-se  irredutível após sentir que foi deixado de lado pelos seus aliados. Dylan afirmou que Leandro foi “descartado” e que muitos dentro do grupo apenas se aproximam por interesse.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo. 

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18

  • Hoje às 00:25
Fábio preocupado após intimidade com Liliana: «Achas que a tua mãe ficou triste?»
03:51

13:07
Charada no plasma intriga a casa: «Milagre» pode denunciar o segredo de Ana
05:04

12:35
Dylan confronta Bruno sobre Inês: «Se eu estou com ela tu foges»
04:58

12:21
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

11:22
Será o fim do trio? Bruno mostra-se desiludido e Inês atira: «Estás estranho com a situação»
08:11

11:14
Marisa declara-se a Pedro Jorge ao pequeno-almoço: «Obrigada, amor da minha vida»
02:15

10:53
Afinal, quem é a mulher com quem Daniel Gregório terá traído Liliana Filipa? Identidade revelada!

Hoje às 10:10
Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação

10 nov, 12:51
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Há 3h e 34min
Última hora: Após provocação de Cristina Ferreira, Voz anuncia entrada muito especial na casa
01:00

Ontem às 22:35
Marisa declara-se a Pedro Jorge ao pequeno-almoço: «Obrigada, amor da minha vida»
02:15

Hoje às 10:53
No dia dedicado a quem está sozinho, foram os antigos colegas de Liliana a estar ao lado de Zé

Há 35 min
Depois de "desaparecimento", Renata Reis explica ausência numa partilha preocupante

Há 2h e 52min
Irmão de Cláudio Ramos implacável com união de Liliana e Fábio: «Vai passar pelo mesmo que o Zé?»

Há 3h e 45min
Afinal, quem é a mulher com quem Daniel Gregório terá traído Liliana Filipa? Identidade revelada!

Hoje às 10:10
Grávida, ex-concorrente de reality show da TVI revela o sexo do bebé

Ontem às 19:06
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

Ontem às 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

9 nov, 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

4 nov, 09:48
No dia dedicado a quem está sozinho, foram os antigos colegas de Liliana a estar ao lado de Zé

Há 35 min
Zé é agora ‘influencer’? As fotos mais badaladas do ex-noivo de Liliana

Há 2h e 9min
A nova vida de Renata Reis em imagens. E vão surpreendê-lo

Há 2h e 52min
Depois de "desaparecimento", Renata Reis explica ausência numa partilha preocupante

Há 2h e 52min
Irmão de Cláudio Ramos implacável com união de Liliana e Fábio: «Vai passar pelo mesmo que o Zé?»

Há 3h e 45min
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Há 3h e 34min
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Hoje às 00:55
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
01:13

Ontem às 23:43
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
04:35

Ontem às 23:00
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

Ontem às 22:28
Nu, Bruno Almeida: "Nunca me vi como bom ou bonito o suficiente para fazer parte desse clube"

Hoje às 08:56
Alvo de ataques, Bárbara Parada quebra o silêncio: "Qual é o problema?"

10 nov, 17:52
Jéssica Vieira dá notícia bombástica... que envolve finalista do "Big Brother"!

10 nov, 16:02
Após ser assaltado, André Lopes faz apelo nas redes sociais

10 nov, 13:58
"Tive de seguir o meu instinto". Após 24 horas, Bárbara Parada anuncia: "Bem-vindo à minha vida, Martim!"

9 nov, 19:25
