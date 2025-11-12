Será o fim do trio? Bruno mostra-se desiludido e Inês atira: «Estás estranho com a situação»

No Secret Story 9, o ambiente entre Bruno, Inês e Dylan parece estar por um fio. Desde que Inês e Dylan se aproximaram, Bruno mostra-se visivelmente desiludido e distante. Durante uma conversa tensa, Inês confrontou o colega, afirmando: «Estás estranho com a situação».

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

