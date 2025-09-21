Será que a missão de Pedro e Ana foi bem sucedida? Os concorrentes dão o seu veredicto

No Secret Story 9, a gala revelou uma missão inesperada: Ana e Pedro foram desafiados a fazer acreditar que se estavam a apaixonar dentro da casa. Ambos acabaram por ir ao confessionário partilhar a experiência e falar sobre como viveram esta tarefa.

Há agora três concorrentes em risco de abandonar a casa. Hoje um deles vai abandonar a Casa dos Segredos, mais ainda pode votar para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07



Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!