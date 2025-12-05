Já chegámos ao whatsapp!
Será que é desta? Soa o botão dos segredos e Pedro Jorge e Marisa são chamados ao confessionário

No Secret Story 9, durante o Especial com Nuno Eiró, os concorrentes foram surpreendidos por um buzz grátis. Todos foram a correr para o confessionário, mas foi Liliana a primeira a chegar. Esta decide apostar num segredo em comum de Pedro Jorge e Marisa: «Somos irmãos». O que não esperava, é que todos ficaram a rir com esta teoria. Saiba o porquê.

Recorde que o segredo de Pedro Jorge é «a mãe dos meus filhos está na casa» e o de Marisa é «o meu marido está na casa».

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
MARISA  –  761 20 20 16
PEDRO  –  761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9

  • Secret Story
  • Ontem às 22:28
