Será que é desta? Soa o botão dos segredos e Pedro Jorge e Marisa são chamados ao confessionário

No Secret Story 9, durante o Especial com Nuno Eiró, os concorrentes foram surpreendidos por um buzz grátis. Todos foram a correr para o confessionário, mas foi Liliana a primeira a chegar. Esta decide apostar num segredo em comum de Pedro Jorge e Marisa: «Somos irmãos». O que não esperava, é que todos ficaram a rir com esta teoria. Saiba o porquê.

Recorde que o segredo de Pedro Jorge é «a mãe dos meus filhos está na casa» e o de Marisa é «o meu marido está na casa».

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

