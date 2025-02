Será que o bom senso impera na casa? Veja como está a correr a polémica liderança de Ossman Idrisse

No Secret Story - Desafio Final, o Bruno repara que os caixotes do lixo estão cheios e o Tiago aproveita a deixa para criticar a liderança do Ossman porque a casa está toda desarrumada. O Bruno vai contar ao Ossman e o chefe de limpezas apelida do Tiago de sonso. O Tiago critica o método do Ossman que não distribui tarefas e queixa-se porque só dois ou três concorrentes é que trabalham.