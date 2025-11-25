«Será que vão mesmo embora?»: Ana e Marisa inquietas com a 'ameaça' de desistência de Dylan e Bruno

No Secret Story 9, Marisa e Ana comentam o facto de Dylan e Bruno quererem desistir do programa. As duas acham que os colegas ainda podem mudar de ideias, mas um comentário de Bruna deixou a dúvida no ar.

Os nomeados do ESPECIAL do SECRET STORY 9 de ontem, dia 24 de novembro, e que vão a votações para SALVAR, durante esta semana, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO - 761 20 20 04

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

Acompanhe tudo ao minuto e não perca nada do que se passa na casa mais vigiada do País!