«Sinto que as tuas reações são super exageradas»: Marisa Susana e Bruna contra Vera

No Secret Story 9, o ambiente aqueceu quando Marisa Susana e Bruna se uniram nas críticas a Vera. As duas concorrentes acusaram-na de reagir de forma desproporcionada às situações, com Marisa Susana a atirar: «Sinto que as tuas reações são super exageradas».

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

