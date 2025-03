Só rir! Inês Morais ironiza após forte discussão com Daniela Santos: «Quem é que eu penso que sou?»

No Secret Story - Desafio Final, Daniela segue com a sua aula de etiqueta e desta vez o alvo é Joana. A concorrente aconselha Joana a não guardar durante muito tempo a sua opinião, para não explodir e não ser mal interpretada. Inês intervém para relembrar que Joana já foi a nomeações e foi salva, por isso não foi mal interpretada. As duas discutem, com Daniela a acusar Inês de não permitir que ela opine sobre a Joana, que já foi sua amiga. As duas parecem entrar numa disputa pela amizade com Joana.