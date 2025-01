Só rir! João Ricardo rendido à magia de «Gabiru, o bruxo da cueca»

No Secret Story - Desafio Final, o João e o Gabriel desfrutam finalmente do jantar que conquistaram na gala de sábado. Já confortavelmente sentados, apanham um valente susto quando a Joana Diniz os surpreende saltando de trás das cortinas. O jantar assume um cariz esotérico quando o Gabriel propõe fazer um chá da cueca ao João, chegando mesmo a arrancar-lhe um cabelo e a guardá-lo num guardanapo. Já reticente, o João mostra-se ainda mais assustado quando o Gabriel explica que o vai pôr a amar, unindo as suas mãos às da Joana. Apesar de se mostrar cético, o João acaba por sugerir ao amigo fazer um negócio com o seu dom.