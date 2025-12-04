Só visto! Leandro e Fábio em picardias: «Estás a murchar...»

No Secret Story 9, Leandro observa atentamente a forma como Fábio corta uma cebola e leva as mãos à cabeça. Em confessionário, Leandro ridiculariza os dotes de culinária de Fábio e a forma como a cebola foi massacrada. Pouco depois, Leandro chega à cozinha com um ramo de flores secas, referindo que é uma pista para o jogo de Fábio que está a murchar. Liliana e Fábio encaram o concorrente, mas mantêm-se em silencio. No quarto, Leandro continua inspirado e desenha um coração partido na cama do casal. Veja tudo.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9